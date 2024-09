Nettuno sgomberato immobile occupato nel quartiere Sandalo

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 26 settembre 2024), 26 settembre 2024 – I carabinieri della Compagnia di Anzio, insieme ai Carabinieri del NAS di Roma hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e al contrasto dell’illegalità diffusa nel, con lo sgombero di unabusivamente, condiviso con le altre forze di polizia, condiviso in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e in linea con le direttive del Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, per prevenire e contrastare il fenomeno delle occupazioni abusive e incidere sulle situazioni di illegalità e degrado.