Nba Derrick Rose si ritira | l’annuncio con una lettera d’amore

(Di giovedì 26 settembre 2024)si. Il cestista 35enne lo ha annunciato con un post sui social. “Grazie mio primo amore. Hai creduto in me attraverso alti e bassi, sei stata la mia costante quando tutto sembrava incerto. Mi hai mostrato cosa significa veramente l’amore“, scrive il playmaker riferendosi in maniera romantica alla pallacanestro. “Hai trasformato il campo nel mio santuario, la casa dove ho potuto esprimermi liberamente“, “mi hai introdotto a nuovi posti e nuove culture che un ragazzino di Chicago non avrebbe mai potuto immaginare”, “mi hai insegnato che ogni sconfitta era una lezione e ogni vittoria era una ragione per cui essere grato”, si legge ancora nel messaggio di. “Mi hai detto che va bene dire addio, rassicurandomi che rimarrai per sempre una parte di me, indipendentemente da dove la vita mi porterà”.