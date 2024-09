Monza-Brescia Maran | Sopraffatti nel primo tempo meglio nella ripresa

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 26 settembre 2024) “Nelnon siamo stati capaci di tenere botta, abbiamo sbagliato i tempi, siamo andati in difficoltà perché non siamo stati capaci di fermarli. Non è stato sbagliato l’approccio, ma siamo stati semplicemente”. Queste le parole del tecnico del, Rolando, dopo la sconfitta die l’eliminazione in Coppa Italia. “Oggi c’erano tanti volti nuovi per dare la possibilità a qualcuno di farsi vedere.abbiamo cercato di riaprire la gara, con la speranza di poter passare il turno, laci ha dato forza e speranza”, ha aggiunto: “nel” SportFace.