Milano crollo delle nascite | solo 4 515 bebè nei primi sei mesi È il dato peggiore di sempre

(Di giovedì 26 settembre 2024), 26 settembre 2024 – È inverno demografico anche a. Nel volgere di vent’anni lesono crollate di quasi il 25 per cento. Nel 2023 a venire al mondo sono stati, secondo i dati forniti dagli uffici statistici del Comune, 9.414 nuovi milanesi. È il minimo storico didegli ultimi due decenni. Per capire l’entità della crisi demografica in corso bisogna fare un salto nel tempo aianni del nuovo millennio. Nel 2004 le culle nuove sotto la Madonnina erano state oltre 3mila in più rispetto al 2023, 12.462 per la precisione. Negli anni successivi i nati sono stati superiori a 12mila fino al 2010; nel 2011 si scende sotto la soglia dei 12mila e si sono contati 11.547. Nel 2018 i nati milanesi scendono ancora, nascono 10.831. Nel 2019, il numero era stato di poco inferiore: 10.325.