Messina uomo trovato morto nella sua auto sulla provinciale

(Di giovedì 26 settembre 2024) Unè statoprivo di vita all’interno della sua, parcheggiata lungo la strada161, nel comune di Militello Rosmarino, in provincia di. A scoprire il corpo senza vita sono stati gli agenti della Polizia Stradale di Sant’Agata Militello, intervenuti sul posto dopo essere stati allertati da alcunimobilisti di passaggio. Subito sono accorsi anche i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’.Leggi anche: Viadana, Maria Campai trovata morta nel giardino di una villetta: era uscita per andare a un colloquio di lavoro Le prime ricostruzioni Secondo le prime ricostruzioni, la vittima era residente a Militello Rosmarino e si trovava alla guida della suavettura quando, improvvisamente, sarebbe stata colta da un malore.