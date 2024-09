Mercato FC 25 | I consigli su come affrontare la prima promo RTTK

Leggi tutta la notizia su imiglioridififa

(Di giovedì 26 settembre 2024) Ci siamo finalmente! Ladella stagione è alle porte, e questa volta si tratta delle(Road to the Knockouts). Si tratta di una dellezioni più attese in FC 25 Ultimate Team, con carte dinamiche che hanno la possibilità di ricevere upgrade in base alle prestazioni delle squadre nella fase a gironi delle competizioni europee. Le cartesono versioni speciali dei giocatori partecipanti alla Champions League, Europa League e Conference League, che possono ottenere miglioramenti man mano che le loro squadre avanzano nelle rispettive competizioni. Oltre all’uscita delle, molti giocatori avranno finalmente accesso al gioco completo grazie all’arrivo della Standard Edition di FC 25. Questo significa un afflusso massiccio di nuovi utenti e, con essi, tantissimi pacchi che verranno aperti.