Meloni in videocollegamento al summit di New York | Kiev ci ricorda cosa significa combattere per la libertà video

(Di giovedì 26 settembre 2024) Il popolo ucraino “cicredere eper la”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia, intervenendo inad un evento organizzato a Newsulla ricostruzione dell’Ucraina. “È un valore che dobbiamo proteggere se vogliamo ripristinare la pace in Europa: abbiamo tutti fatto la nostra parte, e ora è il momento di incrementare e mettere a sistema i nostri sforzi”, ha detto, aggiungendo che la dichiarazione congiunta approvata oggi, promossa dalla presidenza di turno italiana del G7, va in questa direzione. “Caro Volodymyr – ha proseguito il capo del governo italiano – continueremo a essere al tuo fianco per tutto il tempo necessario” e “come sempre puoi contare su di noi”. “Come Italia – ha proseguito il premier – abbiamo adottato 9 pacchetti di aiuti militari” in favore dell’Ucraina.