Look tutto nuovo per Lady Gaga | la sorpresa sul red carpet di Londra è un omaggio a Harley Quinn

(Di giovedì 26 settembre 2024) (Adnkronos) – Via il biondissimo chignon scelto per la premiere veneziana. Per presentare ‘Joker: Folie À Deux’ ala protagonistafa un cambio radicale die sfoggia un bob corto e rossissimo. Sicuramente un taglio che omaggia la suainterpretata nel film, mentre il colore è en pendant con l’abito scelto per il tappeto rosso britannico. Parrucca o voglia di un cambiamento radicale? Ilda redè stato completato da un make up molto simile a quello del suo personaggio nel sequel di ‘Joker’: occhi molto colorati, sui toni dell’azzurro, e una lacrima dipinta tipica di. Il film, ancora firmato da Todd Philips, vede il ritorno di Joaquin Phoenix nei panni di Joker, dopo l’Oscar vinto nel 2020 per questo ruolo.