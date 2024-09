LOL 5 | Chi ride è fuori il cast | i protagonisti della quinta stagione I nomi dei partecipanti

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di giovedì 26 settembre 2024) Grande attesa per la nuovadi LoL 5: Chi. Tanti i cambiamenti che caratterizzano la nuovadel format targato Amazon Prime Video, a partire dai due nuovi conduttori: Alessandro Siani e Angelo Pintus. Saranno loro a far rispettare il rigido regolamento del programma. Ladel comedy show in 6 episodi, prodotta da Endemol Shine Italy per Amazon MGM Studios, sarà disponibile su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo nel 2025. Scopriamo insieme ora chi sono i concorrenti. Ildi LOL 5: idei concorrenti Prime Video ha svelato oggi idei concorrenti di LOL 5: Chi, chiamati a sfidarsi e a rimanere seri per sei ore consecutive provando, a farre i loro avversari. In palio un premio finale di 100.000 euro, che sarà devoluto in beneficenza.