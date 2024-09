L’anziano picchiato Ezio si sveglia dal coma | È un vero miracolo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 26 settembre 2024) "Si èto e mi ha preso la mano. Mi ha subito riconosciuto, l’incubo sembra finalmente finito". Ha la voce che trema Chiara, moglie diClemente (in foto), il 91enne aggredito e rapinato la notte del 29 agosto, nell’androne del palazzo dove abita in via Maso Finiguerra, da una senza fissa dimora di 25 anni di origine romena. Era accanto al lettino del centro di riabilitazione “Don Gnocchi” di Firenze, quando il marito ha riaperto gli occhi, cercandola con lo sguardo e con la mano. "Non parla e ha una parte del corpo paralizzata – continua la donna –, ma è sembrato da subito cosciente, mi ha seguito con gli occhi nei miei spostamenti e i segnali sono positivi: è un". Dagli ultimi bollettini medici,- difeso dall’avvocato Guglielmo Mossuto – sembrava destinato a nonrsi mai più.