I dilemmi comunicativi nell’Italia falcidiata dal cambiamento climatico

(Di giovedì 26 settembre 2024) Dalla newsletter settimanale di Greenkiesta (ci si iscrive qui) – «Una sorta di piano Marshall di messa in sicurezza del territorio sarebbe urgente anche senza. Ma con queste piogge diventa vitale». A parlare è Giulio Betti, meteorologo e climatologo del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) e del Consorzio LaMMA. Sono giorni – e anni – tumultuosi e ansiogeni per chi fa il suo mestiere e naviga senza sosta tra dati, cartine e modelli meteorologici. Settimana scorsa la tempesta Boris, che secondo il World weather attribution (Wwe) è stata resa due volte più probabile dal, ha sommerso diverse zone dell’Emilia-Romagna per la terza volta in diciotto mesi.