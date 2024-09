Giudizio immediato per i due 16enni accusati dell’omicidio di Christopher Thomas Luciani

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024)per i ragazzini ritenuti responsabilididetto ‘Crox’, 16 anni, ucciso a Pescara il 23 giugno scorso con 25 coltellate da due coetanei per un piccolo debito di droga. A chiederlo, dopo avere chiuso l’indagine, è il procuratore per i minorenni dell’Aquila, David Mancini. La vittima fu attirata da un gruppo di 7-8 persone in una zona non sorvegliata del parco Robert Baden Powell di Pescara e poi colpita ripetutamente con un coltello da sub nelle parti vitali del corpo. Venticinque fendenti, alcuni dei quali sferrati quando il giovane era già a terra esanime. Il corpo fu abbandonato nei cespugli e i giovani poi andarono a farsi un bagno in mare. Sui duefermati il giudice per le indagini preliminari nella convalida del provvedimento scrisse che “il loro intento era cagionare sofferenza”.