Giappone | assolto dopo 46 anni nel braccio della morte È l’uomo che ha atteso più a lungo la propria esecuzione

(Di giovedì 26 settembre 2024) Roma, 26 settembre 2024 – Quarantaseinel, ma alla fine – a 88– è stato dichiarato innocente: è l’incredibile storia di Iwao Hakamada, pugilese condannato negli‘70 e oggi. Hakamada è consideratoche hapiù aal mondo la. Il pugile stava scontando una pena inflitta per un delitto avvenuto 58fa nell’area di Shizouka: una famiglia di quattro persone – genitori e due figli minorenni – fu sterminata in modo brutale. Il padre era il datore di lavoro di Hakamada, che fu arrestato e riconosciuto colpevole dai tribunali, nonostantesi proclamasse innocente. Nella sentenza odierna del tribunale di Shizouka, che assolve l’imputato, i giudici lanciano un’accusa agli inquienti e all’accusa: le autorità investigative avrebbero manipolato le prove per ottenere una condanna.