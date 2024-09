Fatto il Cda Rai sfatto il campo largo | tra M5S e Pd volano insulti anche sul ddl Lavoro

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 26 settembre 2024) Il Parlamento ha eletto i quattro membri del Cda Rai di propria competenza, che resteranno in carica per tre anni: si tratta di Federica Frangi e Antonio Marano, votati compattamente dal centrodestra, e Roberto Natale e Alessandro Di Majo, indicati dall’opposizione. O, più precisamente, da quella parte di opposizione che ha deciso di partecipare al voto: M5S e Avs. Confermando le decisioni della vigilia, infatti, Pd, Iv e Azione si sono ritirati sull’Aventino, disertando le votazioni per il Cda Rai di Camera e Senato. “Ilnon esiste, perché se esistesse avremmo una situazione differente”, ha commentato Angelo Bonelli.