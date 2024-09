Ecco perché il Referendum sulla cittadinanza ha ottenuto un risultato sorprendente

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 26 settembre 2024) La raccolta di 510.123 firme in 18 giorni per ilpromosso da +Europa (e da altri soggetti)è un. Come si spiega una adesione di massa così rapida e inusuale? Certo la tecnologia ha aiutato, nonostante qualche difficoltà tecnica al ministero della Giustizia. Ma forse la cosa più importante è che tra molti italiani è cresciuta la consapevolezza che nello scenario del XXI secolo i migranti stranieri possono essere una risorsa utile non solo per contrastare l’inverno demografico, ma più in generale per garantire all’Italia un futuro di crescita economica e di maggiore vitalità culturale. Un altro aspetto da considerare è che è aumentato il dissenso – soprattutto nel mondo cattolico – per l’ accanimento del Viminale nei confronti delle Ong che si occupano di soccorsi in mare.