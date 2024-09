Donne sull’orlo di una crisi di nervi di Piero Chiambretti stasera su Rai3 | ospiti e anticipazioni di giovedì 26 settembre 2024

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di giovedì 26 settembre 2024)torna con una nuova puntata di “di unadi“, il comedy show trasmesso in prima serata su. Scopriamo tutte lee glidella puntata di26di unadiconsudi26dalle ore 21.20 suva in onda una nuova puntata di “di unadi“, il programma che mette al centro l’universo femminile con un tocco d’ironia, comicità e intrattenimento. Dopo il successo della precedenti puntate,torna in prima serata a raccontare ed esplorare l’universo femminile con ironia, leggerezza, ma anche profondità. Un viaggio alla scoperta dell’universo femminile fatto con intelligenza con la presenza di numerosied amici.