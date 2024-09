Comunità energetiche volano per una transizione davvero sostenibile

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 26 settembre 2024) Lo scorso 23 gennaio ha visto la luce il decreto attuativo che norma le modalità d’incentivazione dellee le configurazioni di autoconsumo collettivo. Mentre il 23 febbraio il MASE ha approvato le regole operative per l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso e al contributo del PNRR. Un ritardo di un 1 anno e 7 mesi che ha rallentato la diffusione delle, in un momento storico in cui sarebbero state un’ancora di salvezza contro i rincari delle bollette che hanno gravato pesantemente sui processi produttivi e sull’economia familiare.