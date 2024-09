Cocciaretto-Rodionova oggi in tv | orario canale e diretta streaming Wta Pechino 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 26 settembre 2024) Elisabettaaffronterà Arinanel primo turno del WTA 1000 di, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città cinese. Torna in campo la tennista marchigiana per il suo primo evento post-US Open e cercare di concludere in maniera positiva una stagione per certi versi complicata soprattutto a causa di vari fastidi fisici, sia a inizioche poi nei mesi successivi. Nel ricco torneo in corso nella capitale cinese esordisce contro l’australiana proveniente dalle qualificazioni, in cui ha sconfitto senza perdere set prima la padrona di casa You e in seguito la giapponese Hontama. C’è un precedente, giocato ad aprile sulla terra verde di Charleston, con vittoria per 6-3 6-2 da parte della