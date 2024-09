CM Punk | Dopo McIntyre ecco la mia lista personale di potenziali avversari da affrontare

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 26 settembre 2024) CMsi sta preparando per il suo attesissimo match Hell in a Cell contro Drewa Bad Blood il 5 ottobre. Il nativo di Chicago sta già guardando a futuriin WWE. Durante un’intervista con Brady di “103.5 KISS FM Chicago”,ha condiviso unaentusiasmante di star WWE che spera diuna volta conclusa la sua faida con. Ladiinclude un mix di volti familiari e nuovi. Riflettendo su questiincontri,ha espresso entusiasmo sia per il ritorno di vecchie rivalità che per le nuove sfide. “È un mix equilibrato di persone con cui sono già stato sul ring e persone che non ho mai affrontato,” ha detto. “Ragazzi come Rey Mysterio, John Cena, Randy Orton, Cody Rhodes — ci sono cose divertenti da fare lì.