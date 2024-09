Civitanovese sul mercato Oggi è il giorno di Esposito

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Non è ancora arrivato al Polisportivo ma da diversi giorni si parla tanto di Vittorio, il giocatore più atteso nella città costiera. Il colpo diper risollevare la china dopo un avvio di campionato decisamente amaro non è ancora stato ufficializzato e più di un tifoso attende con ansia il fatidico momento della firma sul contratto. Dalla dirigenza ecco però forti rassicurazioni sul fatto che, apparso lunedì in un videomessaggio in cui annunciava il suo arrivo,possa essere davvero in riva all’Adriatico per mettere nero su bianco le proprie intenzioni e con l’occasione svolgere la prima seduta d’allenamento agli ordini del tecnico Sante Alfonsi. Più in generale, sono giorni caldi per ilrossoblù con operazioni sia in entrata che in uscita.