Blitz della Gdf a Brescia Il collegamento tra droga e banche clandestine cinesi

(Di giovedì 26 settembre 2024) Due gruppi differenti che si sono uniti: uno italo-cinese e uno albanese; il primo riciclava il denaro, i secondi gestivano la. Così il colonnello Francesco Maceroni, comandante provincialeGuardia di Finanza di, ha raccontato ieri l’operazione che ha portato a 135 indagati e a sgominare un traffico internazionale diche ha portato all’arresto di 61 persone. Tra gli arrestati c’è anche il referenteSacra Corona unita di Brindisi, Vincenzo Bruno, e il cassiere del clan al quale è stato sequestrato quasi un milione di euro in contanti. Erano in contatto con i vertici dell’associazione attiva in Albania e che vendeva cocaina che poi veniva importata in Italia da Paesi Bassi e Spagna.