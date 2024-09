Berrettini-Fils in tv | data orario canale e diretta streaming Atp Tokyo 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 26 settembre 2024) Matteoaffronterà Arthurnel secondo turno dell’ATP 500 di, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della capitale giapponese. Torna in campo il tennista azzurro, che ha debuttato con un successo in due set ai danni di van de Zandschulp e ora mette nel mirino i quarti di finale. L’occasione è ghiotta dato che sul suo cammino non troverà Taylor Fritz, testa di serie numero uno che l’ha già sconfitto allo US Open, bensì il francese. Quest’ultimo ha superato in tre set l’americano – probabilmente stanco per le fatiche in Laver Cup – e proverà a dare del filo da torcere a Matteo. Si tratterà del primo confronto in carriera tra i due. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo venerdì 27 settembre. I due giocatori sono pianificati come quarto match di giornata, non prima delle ore 11.00 italiane, sul Coliseum.