Autonomia Landini | Votare 6 sì per la libertà

ROMA – Questa mattina state consegnate piu' di un milione di firme per richiedere il referendum per l'abrogazione della legge sull'. Un momento di festa per tutto il Comitato referendario davanti alla Cassazione a cui hanno partecipato Giuseppe Conte, Elly Schlein, Maurizioe tutti gli altri componenti. Per il segretario della Cgil, Maurizio(foto), "ora bisogna andare acontro queste leggi sbagliate.6 sì per la". La deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi, invece, spiega: "Spero che sia l'inizio di una volonta' di creare un'alternativa al governo Meloni".