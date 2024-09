ATP Pechino Lorenzo Sonego cala alla distanza e cede a Mannarino al primo turno

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 26 settembre 2024) Adrianemergee superacon il punteggio di 1-6 6-4 6-3 in un’ora e cinquantasei minuti di gioco aldell’ATP 500 di. Dopo unset positivo, sonote le percentuali al servizio per(dall’84% di prime in campo al 48% del secondo set) e il francese è quindi riuscito a ribaltare tutto. Troverà il vincente di Monfils-Medvedev. Il match è un’altalena e pieno di alti e bassi: a partire forte èche domina ilset. Il break giunge immediatamente per il torinese che parte aggressivo, mentrecommette una serie di errori, non sfruttando neanche la pdel contro-break. L’azzurro continua a spingere sull’acceleratore, ottiene un altro break giocandogrande il sesto gioco e vince nettamente ilparziale per 6-1.