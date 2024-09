Anticipazioni della serie turca Hudutsuz Sevda 2 stagione

Leggi tutta la notizia su serietvinpillole

(Di giovedì 26 settembre 2024)Il 26 settembre 2024, sul canale turco Now (ex Fox), andrà in onda la tanto attesa secondadi una dellepiù seguite, non solo dal pubblico turco ma anche da quello italiano, grazie alla disponibilità dei sottotitoli. Questa nuovapromette di regalarci emozioni, nuove vicende e colpi di scena coinvolgenti con i nostri amati protagonisti. Nel frattempoepisodio 35 Il padre di Zeynep, Rizvan, viene colpito, gettando la famiglia nello shock più totale. Nel frattempo, Zeynep si ritrova in un incontro inaspettato con Halil ?brahim, facendo riaffiorare vecchie emozioni. Il riavvicinamento di Didem a Halil ?brahim spinge Zeynep in un tumulto emotivo, mentre lui, deciso a mantenere le distanze, è ancora perseguitato dalle ombre del passato.