Addio ad Alberto De Bernardi l’appassionato storico e intellettuale dell’Università di Bologna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 26 settembre 2024), 26 settembre 2024 -adDe, professore di Storia contemporanea dell'Università died ex presidente dell'Istituto Parri, scomparso oggi. Matteo Lepore, sindaco di, ha prontamente espresso a nome dell'amministrazione il cordoglio alla famiglia, ai colleghi e agli amici. "Lo ricordo come un grande e appassionato studioso del fascismo e dell'antifascismo che ha saputo insegnare a tutti i livelli: accademici, con la produzione di importanti testi scolastici, e attraverso la rete degli Istituti per la storia del movimento di Liberazione che lo ha visto impegnato anche come presidente del nostro Istituto Parri", afferma Lepore. Piange la scomparsa di De Bernandi anche la comunità di Italia viva: "Per tutti noi era il Prof.