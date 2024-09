A che ora Musetti-Bergs ATP Pechino | programma orario tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 26 settembre 2024) Lorenzoaffronterà Zizoual primo turno del torneo ATP 500 di. Il tennista italiano farà il proprio esordio sul cemento della capitale cinese fronteggiando il belga, che ha superato Hanfmann e Moutet nelle qualificazioni. Il toscano, reduce dalla finale persa contro il cinese Shang Huncheng a Chengdu, partirà con i favori del pronostico, ma non dovrà sottovalutare un avversario rognoso e che potrebbe creare dei grattacapi. L’appuntamento è per venerdì 27 settembre, sarà il secondo incontro a partire dalle ore 05.00 italiane sul Campo Moon, dove il confronto tra il russo Safiullin e lo svizzero Wawrinka aprirà ildi giornata. Il 22enne toscano, numero 18 del ranking ATP, incrocerà il 25enne belga, numero 74 del mondo. In palio la qualificazione agli ottavi di finale da giocare contro il vincente del derby tra i padroni di casa Shang e Bu.