Zarraga | Vittoria importante! Positività ritrovata prima dell’Inter

(Di mercoledì 25 settembre 2024) L’Udinese di Oiervince in Coppa Italia, dove dovrà sfidare agli ottavi di finale l’Inter., però, c’è lo scontro in Serie A, del quale parla proprio lo spagnolo. FIDUCIA – Nella conferenza stampa al termine di Udinese-Salernitana Oiersi sofferma anche sulla prossima sfida di campionato contro l’Inter: «Reazione dopo la sconfitta contro la Roma? Sì, certo, eraoggi fare una grande partita. Credo che l’abbiamo fatta e così adesso abbiamo sensazioni positive per andare a prendere l’Inter. Come mi sento in Italia? Adesso mi sento più in fiducia, il mister parla molto con me e sono contento perché è vero che voglio giocare di più ma lo devo dimostrare in queste partita. Credo di averlo fatto oggi e devo continuare così».