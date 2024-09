Volontè – L’uomo dai mille volti il documentario sull’attore che sembrava uscito dall’Actor’s Studio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Ogni volta che sbuca materiale audio video su Gian Mariaaccorriamo trepidanti a vederlo. Per noi l’attore milanese morto sul set a 61 anni nel 1994 non solo è il più grande di tutti i tempi, ma ci attrae perennemente come un magnete. Una specie di overdose performativa totalizzante. A volte, come in La classe operaia va in paradiso o Indagine ti viene quasi voglia di metterlo in pausa da quanto è carico, energico, devastante. Indai, ildi Francesco Zippel ce ne dà la prova offrendoci qualche chicca inedita e proponendo un filo conduttore narrativo d’attori altisonante non proprio adeguato (lo spieghiamo tra qualche riga).