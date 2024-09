Under 23 il russo si impone sul traguardo di Terranuova Ermakov Ruota d’oro Vittoria di potenza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) di Giorgio GrassiLa 54esimaparla. Il ventenne Romanvince in volata una gara con vari cambiamenti di atleti al comando. Uno spettacolo di grande rilevanza. Ilè il terzo straniero consecutivo che si aggiudica la. Gara lunga, tanti su e giù senza respiro per le Balze, tutte le frazioni del comune sono state attrtaversate dai corridori. Dopo il via a grande carriera (media oltre 42 kmh), si sono formati vari gruppetti, il più interessante di undici atleti nel quale era presente anche il, oltre a Mosca, Crescioli e Alessandro Pinarello. I fuggitivi sono rimasti in nove ed hanno disputato una lunga volata, ed il più forte è stato ilRoman, che ha messo in fila tutto il gruppetto protagonista della fuga.