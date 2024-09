Studente muore dopo un malore a scuola a Fano aveva 14 anni ed era in lista d’attesa per un trapianto di cuore

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Era seguito dall’ospedale Sant’Orsola di Bologna, per una patologia cardiaca, il ragazzino di 14morto ieri per unin classe aPesaro-Urbino). L’adolescente era inper undida novembre 2021, ma le donazioni pediatriche sono piuttosto rare. Loieri è uscito dall’aula per andare in bagno, all’istituto Olivetti, e al rientro si è accasciato davanti ai compagni. Sul posto è intervenuto immediatamente il personale del 118, che ha provato a rianimarlo, anche con l’uso del defibrillatore, ma i tentativi sono risultati vani. Il 14enne era il secondogenito di una famiglia di cinque persone. Sul suo corpo non verrà disposta l’autopsia, in quanto la morte è avvenuta per cause naturali. La salma è già stata restituita ai famigliari. “Quella di ieri è stata una giornata di grande dolore per la nostra comunità.