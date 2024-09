Strage a Nuoro | padre ammazza moglie e figli 4 morti e 4 feriti I vicini | Era una brava persona…

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 25 settembre 2024)familiare nel centro di, il bilancio è di quattroe quattro. Roberto Gleboni, operaio forestale, ha sparato all’impazzata nella sua abitazione uccidendo lae due. Laa maggiore è morta subito, mentre uno deipiù piccoli è deceduto più tardi in ospedale. Ferito anche un terzoo dell’uomo che, dopo aver ferito gravemente anche un vicino di casa – ora ricoverato in gravi condizioni -, è andato a casa della madre in via Pinna e ha sparato pure a lei. La donna è rimasta ferita alla testa. Poi l’autore dellasi è tolto la vita. Il bilancio sarebbe di quattro, compreso l’assassino. Ladi: chi era Roberto Gleboni Roberto Gleboni, nuorese di 52 anni, era un operaio di Forestas, l’agenzia Forestale della Sardegna. Aveva un regolare porto d’armi ma nessuno poteva immaginare che arrivasse a commettere un delitto.