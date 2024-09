Sperpero di risorse pubbliche l’opposizione | Delibera sulla consulenza legale sul caso Santamaria è illegittima

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma dei consiglieri comunali di opposizione Giovanni De Lorenzo, Francesco Farese, Floriana Fioretti, Giovanna Megna, Angelo Miceli, Vincenzo Sguera e Maria Letizia Varricchio. Lacon cui la Giunta chiede di acquisire unaesterna sulcoordinatore dell’Ambito Sociale è priva del parere di regolarità contabile e pertanto. Abbiamo chiesto quindi al Sindaco di annullare l’atto, segnalando la questione anche all’Autorità Nazionale Anticorruzione ed alla Corte dei Conti. Non si comprende comunque la necessità di acquisire un parerein ordine all’interpretazione di una normativa regionale per la quale la Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio Sanitarie della stessa Regione Campania si è già espressa in maniera univoca.