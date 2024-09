Sonic X Shadow Generations | annunciato il Pacchetto film di Sonic 3 con la voce di Keanu Reeves

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Durante il nuovo State of Play di PlayStation, SEGA ha presentatodi3 – Il, che sarà incluso nella Digital Deluxe Edition. Nel corso dello State of Play del 24 Settembre 2024, SEGA ha rivelato che il 12 dicembre chi possiede la Digital Deluxe dipuò ottenere il nuovo look die giocare a livelli unici ispirati al nuovo3 – Il, con ladiuscirà in versione sia digitale sia fisica il 25 ottobre 2024, a partire da €49.99 su PlayStation 5 (PS5 ), PlayStation 4 (PS4®), Xbox Series XS, Xbox One, la famiglia di sistemi Nintendo Switch e PC.