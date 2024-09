Scalavano il Cervino con scarpe da ginnastica e pantaloni leggeri | turisti vietnamiti salvati dal soccorso alpino

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Hanno provato a scalare il, montagna delle Alpi tra Svizzera e Valle d’Aosta, condaleggere eda jogging. Ma la natura ha dimostrato loro che non ci si può improvvisare alpinisti di fronte a una scalata di oltre 4.400 m. Così duelo scorso lunedì 23 settembre sono rimasti bloccati per diverse ore in quota e hanno rischiato di morire assiderare prima di essere, in grave stato d’ipotermia, dal. La cronaca della tragedia scampata Come riporta il Corriere della Sera, i due escursionistisono partiti attorno alle 7 di mattina, ma raggiunta una quota superiore ai 3.500 m sono rimasti bloccati al di sotto della via normale in un terreno impraticabile. Ad aggravare la situazione ci ha pensato anche il maltempo: l’elicottero di Air Zermatt non poteva raggiungerli.