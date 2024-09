Rinnovo Kvara c’è distanza tra le parti | ecco l’ultima proposta di ADL

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Il Napoli vuole rinnovare il contratto di Khvichatskhelia. Aurelio De Laurentiis ha formulato una nuovaper il georgiano. Khvichatskhelia è al centro del progetto Napoli, come ormai noto da tempo. A differenza di come si è evoluto il percorso azzurri di un giocatore come Victor Osimhen, per il georgiano le cose sono molto diverse: si è parlato di cessione soprattutto nei primi mesi estivi, con agente e papà che hanno lamentato dei mal di pancia a. Il Napoli, però, è stato molto chiaro sin dall’inizio: Khvicha non si muove. Ed allorache Aurelio De Laurentiis sta già pensando di mettere una pietra sopra le polemiche, andando a sviluppare quella che potrebbe essere unadiin grado di convincere il giocatore a restare in azzurro ancora per molto tempo.