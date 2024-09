Pagelle Dinamo Kiev-Lazio 0-3 | voti e tabellino Europa League 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Ledi0-3, match della prima giornata di. Al 5? i biancocelesti passano in vantaggio. Merito di Boulaye Dia che sfrutta un passaggio di Pedro, evita Tymchyk e col piattone batte Bushchan. Lareagisce timidamente e i biancocelesti ne approfittano: Vecino innesca Dele Bashiru che col destro finalizza in grande stile davanti a Bushchan. Nel primo tempo c’è spazio anche per il 3-0 con Dele Bashiru che si trasforma in uomo assist con il cross per il colpo di testa vincente di Dia. Nel secondo tempo la Dinakorimane in 10 per il rosso a Braharu. Nel finale espulso anche Noslin, ma il risultato non cambia. Latrova i primi tre punti.(4-3-3): Bushchan 5.5; Tymchyk 5.5, Ceballos 6 (19’pt Bilovar 5.5), Mykhavko 5, Dubinchak 5.5; Pikhalyonok 5.5 (39’st Andriyevskyi sv), Brazhko 6.5, Shaparenko 5.