Osimhen la clausola rescissoria di 75 milioni vale solo per l’estero Tmw

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Victorè in prestito al Galatasaray dal Napoli. Prima di volare in Turchia, però, il club azzurro aveva raggiunto un accordo col nigeriano per un ulteriore rinnovo di contratto. Ladinon varrà per il club italiani Tuttomercatoweb scrive: Gli azzurri non volevano farsi cogliere impreparati qualora nessuno si dovesse presentare con i soldi nel corso della prossima estate. Quindi, in caso non ci fossero proposte in grado di soddisfare il giocatore, ecco che non andrà comunque in scadenza a giugno del 2026. Di fattoha ancora due anni di contratto, seppur non formalizzati, quindi nella prossima estate il Napoli potrà comunque chiedere più o meno una cifra alta per il suo attaccante. Poi, qualora non ci fossero trasferimenti a titolo definitivo, ecco che scatterà il rinnovo tramite opzione che porta lafino a 75di euro.