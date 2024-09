Nuovo cammino da Sant’Anna di Stazzema a Monte Sole | il percorso per ricordare i luoghi degli eccidi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Bologna, 25 settembre 2024 - Centottanta chilometri, quattordici comuni, undici tappe, due regioni per un’unica storia da raccontare e tramandare: è ildi, che punta a unire duesimbolo della Resistenza al nazifascismo durante la Seconda Guerra Mondiale. Le due località da cui prende il nome questo, sono stati teatri di due stragi con oltre 1100 vittime civili compiute dalla stessa divisione tedesca, la XVI SS, nell’estate del 1944. Ma anche gli altri territori in cui ilfarà tappa, sono stati teatro della violenza nazi-fascista in cui la guerra effettivamente si fermò in una lunga fase di stasi e assunse il suo volto più totale e drammatico: battaglie partigiane, rastrellamenti fascisti, bombardamenti alleati e il passaggio di truppe di diverse nazionalità extraeuropee.