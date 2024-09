Neonati sepolti trovate altre ossa nel giardino di Chiara Petrolini | Qualcuno sapeva

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 25 settembre 2024)neldiI carabinieri del Ris hanno trovatoneldell’abitazione di, la 22enne che ha sepolto i figli appena nati: secondo le prime indiscrezioni i resti dovrebbero appartenere al primo neonato, quello partorito nel 2023. Le analisi potrebbero aiutare a ricostruire cosa è successo nell’ultimo anno e mezzo nella villa di Traversetolo, in provincia di Parma. Una risposta potrebbe arrivare anche dalle analisi sulle forbici che la ragazza ha indicato come l’arma del delitto:, infatti, le avrebbe usate per tagliare il cordone ombelicale dopo il parto dell’ultimo neonato, poi morto dissanguato. La procura di Parma, intanto, continua le indagini per capire se la giovane avesse dei complici.