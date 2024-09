Nba | dottore parla dei problemi con Irving durante il Covid

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 25 settembre 2024)il periodo in cui ilha messo in ginocchio il mondo, Kyrieha avuto non pochicon i vaccini tra il 2020 e il 2021. L’attuale guardia dei Dallas Mavericks, in forza ai Brooklyn Nets in quel lasso di tempo (2019-2023). La guardia si rifiutò farsi vaccinare e questo comportò l’impossibilità di giocare partite in trasferta. Da poco è venuto fuori un video su X, via Stephen Crowder, in cui il dottor Jay Varma, medico responsabile dell’ordine di vaccinazione della città di New York,deidicon i vaccini. “Anon è stato permesso di giocare perché si rifiutava di vaccinarsi. Sono felice della decisione che ho preso. Il Wall Street Journal ha scritto un intero articolo su di me e su come ho impedito adi giocare a basket“, le parole di Varma. Nba:deiconilSportFace.