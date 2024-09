Napoli-Palermo il Maradona sold out | Spunta un dato incredibile

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Ilsi prepara ad affrontare ilnei sedicesimi di finale di Coppa Italia, in programma domani alle ore 21:00 allo stadio Diego Armando. Nonostante l’insolito impegno nei sedicesimi, un turno a cui il club partenopeo non è abituato a partecipare, i tifosi azzurri rispondono con entusiasmo: secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, si prevede il tutto esaurito per la sfida. Sarà uno scenario degno delle grandi notti di Champions League per questo derby del Sud.out per: i dettagli Come riportato da Il Mattino, ilsarà gremito, con circa 50mila spettatori attesi sugli spalti. Dasono previsti circa 600 tifosi, mentre la Questura die la Prefettura hanno già predisposto un piano speciale per garantire l’ordine pubblico, vista la grande affluenza. Non sono previsti divieti eccezionali.