Malagò | Finale Champions tolta a Milano? Lo sapevamo non è stata una sorpresa

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Giovanni, presidente del Coni, ha parlato a margine dell’inaugurazione della prima isola Technogym Outdoor ai Giardini Indro Montanelli di, soffermandosi sulla decisione dell’Uefa di revocare l’assegnazione dell’organizzazione delladiLeague 2027 a: “Posso capire che per il grande pubblico possa essere sembrato un fulmine a ciel sereno, ma in realtà non era così. Per gli addetti ai lavori non è una novità nel modo più assoluto. Tutti ne erano al corrente e loperfettamente, perciò per noi non èuna“.: “? Lo, non èuna” SportFace.