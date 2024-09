L’Udinese si rialza in Coppa Italia e prenota l’Inter

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di mercoledì 25 settembre 2024) UDINE (ITALPRESS) – Dopo il poker all’Avellino e un ottimo avvio di campionato,ritrova il piglio giusto in: 3-1 alla Salernitana e qualificazione agli ottavi, dove sfiderà. Kosta Runjaic attua un ampio turnover, con pochi elementi della squadra titolare schierati quest’oggi: giocano solo Bijol, Payero e Lucca, panchina per Thauvin e gli esterni. I friulani spingono e fanno girare palla in avvio, con un ispirato Iker Bravo, ma la Salernitana si difende con ordine e con un blindato 5-4-1. Serve un errore in lettura per sfondare questo muro, che arriva al 19?. Iker Bravo calcia, il suo tiro viene respinto e la retroguardia va in tilt, consentendo a Bijol di segnare dal limite dopo un rimpallo.