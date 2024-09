Libano | Israele pronta alla Ground Operation per invadere via terra VIDEO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Decine di soldati americani sono stati dispiegati a Cipro in seguito all’escalation trae Hezbollah e si stanno preparando a una serie di eventualità, inclusa la possibile evacuazione dei cittadini americani dal. E’ quanto riporta la Cnn citando alcune fonti. D’altronde, i siti di informazione israeliani non hanno dubbi. “” è il nome che hanno dato all’operazione terrestre perilvia, contro gli Hezbollah. Operazione annunciata dal generale Herzi H alevi, capo di stato maggiore delle Forze di difesa israeliane. È una diretta conseguenza del missile balistico arrivato finocapitale Tel Aviv. Quello che è stato lanciato dmilizia sciita per colpire il quartier generale del Mossad, fallendo l’obiettivo.