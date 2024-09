La nautica d’eccellenza La 15 edizione di Yare Vetrina di superyacht tra pitch e convegni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 25 settembre 2024) VIAREGGIO Un evento internazionale dedicato all’industria del super yacht che riunisce aziende, cantieri e comandanti in un distretto, come Viareggio, unico al mondo, mettendo in risalto le imbarcazioni e l’immensa filiera di imprese e professionisti che ruotano intorno ad esse. È la quindicesimadi, Yachting Aftersales & refit Experience, organizzato da Navigo, che dal 12 al 14 marzo riunirà imprese e comandanti provenienti da tutto il mondo, in un’occasione, per entrambe le parti, di confrontarsi e presentare le migliorie possibili del settore. Sarà difatti una tre giorni di seminari, incontri e workshop.