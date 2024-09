Italia 1 lo share premia i dinosauri inclusivi | uno strano caso in tv

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Vi proponiamo "Teleraccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Jurassic World - Il dominio /1) Ipiacciono sempre e nonostante si siano estinti circa 65 milioni di anni fa continuano a mietere ascolti. In una serata difficile come quella di domenica in cui esordiva Amadeus sul Nove e col derby Inter-Milan, colpisce l'ottimo ascolto di Jurassic World-Il dominio su1, capitolo finale della saga iniziata col Jurassic Park di Spielberg del 1993, visto da oltre 1 milione di persone col 7.2% di. In quest'ultimo episodio si assiste, dopo avventurose peripezie, a un definitivo adattamento dei grandi rettili alla vita sulla terra.