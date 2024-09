Isola scrive a Mattarella | Tempi troppo lenti Noi agiamo subito 10mila euro a famiglia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Gli interventi per la messa in sicurezza del Marzeno e un contributo disono i primi capitoli di quella che il sindaco di Faenza Massimo, in una lettera inviata al presidente della Repubblica Sergio, ha chiamato "disobbedienza istituzionale", la decisione cioè di procedere dacon i provvedimenti di cui la città ha bisogno, molto semplicemente, per poter continuare a esistere ancora. Il vero nodo riguarda il fiume Marzeno e gli interventi per la sua messa in sicurezza, vale a dire quel piano di aree allagabili che il Comune ha presentato in febbraio alla struttura commissariale, e che da allora è rimasto bloccato nelle sabbie mobili burocratiche.