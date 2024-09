Il Viaggio nel tempo e l’incontro con i diavveli | tra passato e sogno

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di mercoledì 25 settembre 2024) IL CAOS !? Ruth, ” cosa cavolo hai fatto!!??” Ugo, ” se te mi dai noia, mentre manovro la presa coassiale del cascotrasfer dei ragazzi!!!., hai visto!? Ora sono andati troppo indietro!!” Aloe, ” ch’è successo!?” Ruth, ” i du’ citti si sentivano isolati, dopo che tutti noi ci siamo sposati e volevano andare dal nonno avo, ma questo omo qui, chissà a che Ranka pensava, e ha dato una manata all’asse spaziorale e ora dice che è colpa mia, e sti poveri ragazzi undo’ saranno viti!? ” Ugo,” viti o non dadi un l’ho mica ammazzati, da qualche parte saranno iti!! “.. Cerase,” sono sparite le case, i lavori in Piazza Giotto non sono manco iniziati , e non ci sono manco palazzi, e le strade con le buche!!!.