Il discorso di Meloni all' Onu | Sul Venezuela è nostro dovere alzare la voce

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Politica estera, transizione ambientale, intelligenza artificiale, migrazioni. E un invito a rendere più incisivo il ruolo dell'Onu attraverso una riforma della governance. In unpronunciato in italiano, la presidente del Consiglio Giorgiaha parlato di fronte all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, al Palazzo di Vetro a New York. Molto spazio è stato dedicato alla presidenza italiana del G7 e ai suoi temi chiave, compresa la cooperazione con l'Africa. "Ilobiettivo, di fronte di decine di migliaia di persone che affrontano viaggi disperati per entrare illegalmente in Europa, è garantire prima di tutto il loro diritto a non dover emigrare, a non dover recidere le proprie radici semplicemente perché non hanno altra scelta", ha ribadito